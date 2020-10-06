Береза представив членів своєї партії
Береза запевняє, що його команда зможе відстояти в Київраді право киян на достойні умови життя
Кандидат в мери Києва Борислав Береза представив склад своєї політичної сили «Еко партії Берези». На сторінці у Facebook політик написав, що перевагою кандидатів у депутати Київради від своєї партії вважає їх чесність та те, що жоден член «Еко партії Берези» не пов’язаний із забудовниками.
«Попри спроби опонентів зняти нас з виборів «Еко партія Берези» перемогла в апеляції та відвоювала своє право на участь у виборах до Київради. Тож пропоную ознайомитися з нашою програмою та хочу представити нашу команду – амбітну, чесну, без зв’язків із забудовниками», – заявив він.
До складу «Еко партії Берези» увійшли:
- Борислав Береза - політик, громадський діяч, народний депутат України 8-го скликання.
- Ганна Міщенко – викладачка, громадська активістка, авторка проекту «Залежність. Соціальний діалог».
- Олександр Стаховський – кандидат медичних наук, хірург, працює в Національному інституті раку.
- Ірина Вратарьова – сценаристка, продюсерка, займається благодійністю.
- Юрій Гераскин – інженер-енергетик, конструктор.
- Олег Арсеєнко – еколог, автор і керівник у Програмі антикризового розвитку «Світ, якому ми потрібні».
- Вікторія Шусть – громадська діячка, член комісії громадської ради Дарницького району, волонтерка.
- Олександр Глущенко – медіаексперт, член правління «Інтернет Асоціації України».
- Юлія Ткаченко – підприємниця.
- Петро Шарафетдінов – експерт з питань будівництва.
- Роман Кондрачук – підприємець.
- Марія Близнюк – економістка, засновниця та голова ГО «Лівий берег Дніпра».
- Григорій Хамчук – підприємець, ветеран АТО.
- Тетяна Давиденко – підприємниця.
- Олександр Гріпас – підприємець, юрист.
- Павло Лисенко – експерт з питань інфраструктури та транспорту.
- Олександра Булава – громадська активістка, захисниця прав матерів та дітей.
- Геннадій Коваленко – очільник Спілки учасників бойових дій АТО та ООС Солом’янського району Києва.
- Вероніка Гераймович – підприємниця, юристка.
- Віктор Марченко – підприємець.
Нагадаємо, тиждень тому Борислав Береза повідомив про те, що він та його дружина захворіли на Covid-19. Зараз політик знаходиться на самоізоляції та бере дистанційну участь у передвиборчій кампанії.