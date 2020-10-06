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    Береза представив членів своєї партії

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    Борислав Береза веде свою команду в Київраду - Береза представив членів своєї партії
    Борислав Береза веде свою команду в Київраду

    Береза запевняє, що його команда зможе відстояти в Київраді право киян на достойні умови життя

    Кандидат в мери Києва Борислав Береза представив склад своєї політичної сили «Еко партії Берези». На сторінці у Facebook політик написав, що перевагою кандидатів у депутати Київради від своєї партії вважає їх чесність та те, що жоден член «Еко партії Берези» не пов’язаний із забудовниками.

    «Попри спроби опонентів зняти нас з виборів «Еко партія Берези» перемогла в апеляції та відвоювала своє право на участь у виборах до Київради. Тож пропоную ознайомитися з нашою програмою та хочу представити нашу команду – амбітну, чесну, без зв’язків із забудовниками», – заявив він.

    До складу «Еко партії Берези» увійшли:

    1. Борислав Береза - політик, громадський діяч, народний депутат України 8-го скликання.
    2. Ганна Міщенко – викладачка, громадська активістка, авторка проекту «Залежність. Соціальний діалог».
    3. Олександр Стаховський – кандидат медичних наук, хірург, працює в Національному інституті раку.
    4. Ірина Вратарьова – сценаристка, продюсерка, займається благодійністю.
    5. Юрій Гераскин – інженер-енергетик, конструктор.
    6. Олег Арсеєнко – еколог, автор і керівник у Програмі антикризового розвитку «Світ, якому ми потрібні».
    7. Вікторія Шусть – громадська діячка, член комісії громадської ради Дарницького району, волонтерка.
    8. Олександр Глущенко  – медіаексперт, член правління «Інтернет Асоціації України».
    9. Юлія Ткаченко – підприємниця.
    10. Петро Шарафетдінов – експерт з питань будівництва.
    11. Роман Кондрачук – підприємець.
    12. Марія Близнюк – економістка, засновниця та голова ГО «Лівий берег Дніпра».
    13. Григорій Хамчук – підприємець, ветеран АТО.
    14. Тетяна Давиденко – підприємниця.
    15.  Олександр Гріпас – підприємець, юрист.
    16. Павло Лисенко –  експерт з питань інфраструктури та транспорту.
    17. Олександра Булава – громадська активістка, захисниця прав матерів та дітей.
    18. Геннадій Коваленко – очільник Спілки учасників бойових дій АТО та ООС Солом’янського району Києва.
    19. Вероніка Гераймович – підприємниця, юристка.
    20. Віктор Марченко – підприємець.

    Нагадаємо, тиждень тому Борислав Береза повідомив про те, що він та його дружина захворіли на Covid-19. Зараз політик знаходиться на самоізоляції та бере дистанційну участь у передвиборчій кампанії.

    Київ Київрада вибори партії Борислав Береза
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