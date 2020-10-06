Береза представив членів своєї партії



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Борислав Береза веде свою команду в Київраду

Береза запевняє, що його команда зможе відстояти в Київраді право киян на достойні умови життя

Кандидат в мери Києва Борислав Береза представив склад своєї політичної сили «Еко партії Берези». На сторінці у Facebook політик написав, що перевагою кандидатів у депутати Київради від своєї партії вважає їх чесність та те, що жоден член «Еко партії Берези» не пов’язаний із забудовниками.

«Попри спроби опонентів зняти нас з виборів «Еко партія Берези» перемогла в апеляції та відвоювала своє право на участь у виборах до Київради. Тож пропоную ознайомитися з нашою програмою та хочу представити нашу команду – амбітну, чесну, без зв’язків із забудовниками», – заявив він.

До складу «Еко партії Берези» увійшли:

Борислав Береза - політик, громадський діяч, народний депутат України 8-го скликання. Ганна Міщенко – викладачка, громадська активістка, авторка проекту «Залежність. Соціальний діалог». Олександр Стаховський – кандидат медичних наук, хірург, працює в Національному інституті раку. Ірина Вратарьова – сценаристка, продюсерка, займається благодійністю. Юрій Гераскин – інженер-енергетик, конструктор. Олег Арсеєнко – еколог, автор і керівник у Програмі антикризового розвитку «Світ, якому ми потрібні». Вікторія Шусть – громадська діячка, член комісії громадської ради Дарницького району, волонтерка. Олександр Глущенко – медіаексперт, член правління «Інтернет Асоціації України». Юлія Ткаченко – підприємниця. Петро Шарафетдінов – експерт з питань будівництва. Роман Кондрачук – підприємець. Марія Близнюк – економістка, засновниця та голова ГО «Лівий берег Дніпра». Григорій Хамчук – підприємець, ветеран АТО. Тетяна Давиденко – підприємниця. Олександр Гріпас – підприємець, юрист. Павло Лисенко – експерт з питань інфраструктури та транспорту. Олександра Булава – громадська активістка, захисниця прав матерів та дітей. Геннадій Коваленко – очільник Спілки учасників бойових дій АТО та ООС Солом’янського району Києва. Вероніка Гераймович – підприємниця, юристка. Віктор Марченко – підприємець.

Нагадаємо, тиждень тому Борислав Береза повідомив про те, що він та його дружина захворіли на Covid-19. Зараз політик знаходиться на самоізоляції та бере дистанційну участь у передвиборчій кампанії.