Столична влада витрачає мільйони на камери спостереження, які по суті не працюють, – Борислав Береза



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Наразі в Києві записи з камер можуть використовувати тільки під час розслідування злочинів, які вже сталися

З 2016 року на платформу відеонагляду, сервери та програмне забезпечення уже витратили 240,56 млн грн

Столична влада побудувала схему збагачення на закупівлі камер відеонагляду. Спеціальні камери мали б захищати киян, натомість вони «захищають» кладовища і допомагають заробляти чиновникам.

Про це лідер «Екопартії» Борислав Береза написав на сторінці у Facebook.

«П’ятий рік поспіль столична влада безконтрольно витрачає кошти на Комплексну систему відеонагляду. Йдеться про камери з функціями розпізнавання облич і номерних знаків. Скільки їх і де точно вони розміщені, не знають ні столичні депутати, ні чиновники: чи то 6 тисяч, чи то 7 тисяч. Хіба що ті, хто заробляють на цій схемі. А суть її проста. Оскільки план розміщення камер засекречений, гроші з міського бюджету на таке ноу-хау витрачають пачками – перевірити нічого не можна. Наприклад, у 2017 році тільки на одному бульварі Шевченка завдовжки 500 метрів нібито встановили 107 камер», – заявив політик.

Береза додав, що усі спроби депутатів та правоохоронців порахувати реальну кількість камер та справжні витрати на них виявилися марними. А тим часом КП «Інформатика» регулярно заявляє про вандалізм і пошкодження камер та оголошує нові закупівлі.

«Найгірше у цій ситуації, що увесь схематоз відбувається під лозунгом «захистити киян». Хоча насправді, у спальних районах камери майже не встановлюють. Так само відеокамер не було поруч, коли у Києві невідомі підпалювали машини активістів. А плівки, що були надані як докази у справі про вбивство Шеремета, надали, чомусь, не поліцейські, а журналісти й активісти. Камери не бачать, як крадуть дітей, як нападають на перехожих біля метро, як продають наркотики. Зате на бульварі Шевченка їх 107», – підкреслив Береза.

Зазначимо, для повноцінного функціонування Комплексної системи відеонагляду в Києві не вистачає Ситуаційного центру, куди б моментально надходили записи і де б їх опрацьовували, передаючи сигнал поліції. Однак на сьогодні така будівля тільки у стадії проєктування. Доти запобігати злочинам за допомогою відеокамер у Києві по суті неможливо. Записи з камер можуть використовувати тільки під час розслідування злочинів, які вже сталися.

За даними системи Prozorro, з 2016 року по сьогодні на платформу відеонагляду, сервери та програмне забезпечення уже витратили 240,56 млн бюджетних гривень.

Нагадаємо, раніше Борислав Береза оголосив, що візьме участь у виборах мера Києва.