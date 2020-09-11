Береза пояснив, чому Київ не схожий на Амстердам: винна будівельна мафія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Апетити забудовників у Києві виросли до небачених масштабів

Борислав Береза дав відверте інтерв’ю

Лідер «Екопартії» та претендент у мери Києва Борислав Береза вважає, що у Києві зараз панує будівельна мафія. Про це він сказав в інтерв’ю Остапу Дроздову. В ньому Береза також розповів про плани на місцеві вибори та про пропозиції, які надходили від бізнесу, коли він був народним депутатом.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Згадали, як у 2015 році почали масштабну кампанію проти вирубки у межах заповідної території Голосіївського парку, проти розміщення там об’єктів інфраструктури та виділення земельних ділянок під забудову. Згадали історію з ядерним реактором, розташованим на території столичного Інституту ядерних досліджень Академії наук, де планували збудувати дві високоповерхівки. Безпосередньо на системах охолодження водяного реактора! Не хочу виправдовувати попередників, але навіть за каденцію Черновецького апетити забудовників не виростали до таких масштабів», – заявив Береза.

Він додав, що нездатність чинної столичної влади опиратись корупції у підсумку призвела до того, що у Києві панує будівельна мафія, а не кияни.

«Без зміни конкретних людей у конкретних кріслах ситуація в Києві не зміниться. Не можна боротися з корупцією, коли вона в основі управління містом і представлена на всіх рівнях владної вертикалі в столиці. Тому тим, хто втомився ставити запитання «Чому Київ не схожий на Амстердам чи Мюнхен?», «Що треба зробити, щоб життя в столиці стало комфортним?» – раджу подивитися моє інтерв’ю та подумати про майбутній вибір. Між ЕКОлогічно чистим та ЕКОномічно розвиненим Києвом або Києвом, де продовжить панувати будівельна мафія», – написав Береза.

Нагадаємо, що Береза вже заявив про рішення балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії», лідером якої він є, – до складу Київради. Це друга спроба Борислава Берези поборотися за посаду мера столиці. У 2015 році він пройшов у другий тур.