Береза розповів, як організувати додаткові стоянки в центрі Києва



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Борислав Береза звертає увагу на проблему парковок, особливо в центрі столиці Фото: скріншот відео

Береза переконаний, що розв’язати проблему зі стоянками в центрі Києва можна, ліквідувавши корупційну складову та залучивши приватних інвесторів

Організувати у центрі Києва додаткові стоянки без глобальних витрат для бюджету можливо, якщо мати для цього політичну волю.

Про це лідер «Екопартії» Борислав Береза написав на сторінці у Facebook.

«Для початку можна просто прибрати незаконні МАФи та інші протиправно встановлені споруди, щоб звільнити місце. Треба пригадати, що місце, де сьогодні знаходиться ТРЦ «Метроград», було відведене саме під парковки. А ще в КМДА лежить проєкт будівництва чотирьох рівнів паркінгу під землею – від Майдану до Європейської площі. Утім для таких рішень необхідна політична воля, а у команди чинного мера вона відсутня. Адже замість впорядкувати стоянки у столиці на них просто заробляють. І йдеться тут не про міський бюджет», – заявив Береза.

Він пояснив, що тривалий час існуючі у місті стоянки віддавали в управління приватним операторам без проведення прозорого аукціону. Робило це КП «Київтранспарксервіс», яке тільки нещодавно, у серпні 2019 року, зобов’язали всі аукціони щодо передачі паркомісць в оренду проводити виключно через електронну систему Prozorro. Це рішення окремі оператори навіть намагалися оскаржити, але суд залишив його без змін.

Крім того, Береза пригадав комунальному підприємству, яке займається організацією стоянок у місті, участь у рейдерстві, про що часто писали столичні ЗМІ.

«Стоянками у місті займається КП «Київтранспарксервіс». Співробітників цього комунального підприємства неодноразово звинувачували у співпраці з рейдерами: тими, хто захоплює прибудинкові території, де парковки мають бути безкоштовними, і робить там платні стоянки. І от вже за те, щоб припаркуватися біля власного будинку, треба заплатити. Крім пригаданої співпраці з рейдерами, у «Київтранспарксервісі» роками практикують нецільове використання територій, які на папері значаться як парковки, а насправді – давно забудовані. Або по документах стоянка безкоштовна, а насправді давно передана оператору», – написав Береза.

Майбутній кандидат у мери Києва додав, що проблема з паркуванням, особливо у центральних районах, не буде вирішуватись до тих пір, поки не ліквідувати корупційну складову. Це потрібно для того, щоб місто почало заробляти на платних стоянках, а не тільки приватні оператори як зараз. Він також заявив про необхідність залучення приватних інвесторів до будівництва підземних паркінгів, щоб хаотичне паркування в центральних частинах столиці зникло як явище.

За даними із відкритих джерел, у 2019 році КП «Київтранспарксервіс» заробило на платних стоянках близько 86 млн грн, утім до столичного бюджету у підсумку дійшло менше половини – 35,7 млн грн. Таку колосальну різницю на підприємстві пояснили високими зарплатами працівників.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів. 12 серпня Борислав Береза заявив про рішення балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії», лідером якої він є, – до складу Київради.