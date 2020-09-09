Мораторій на житлову забудову. Береза запропонував рішення проблеми заторів у Києві



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Борислав Береза вважає затори на дорогах однією з головних проблем Києва

Береза вважає, що для вирішення проблеми заторів треба зробити три кроки

Кількість автомобілістів у Києві росте дуже швидко, а столиця до таких змін виявилася не готова. Тому кияни страждають від заторів і загазованого повітря. Щоб розв’язати проблему потрібні транспортна стратегія, що буде розроблена на основі Генплану, та обмеження на нове будівництво.

Про це лідер «Екопартії» Борислав Береза написав на своїй сторінці у Facebook.

«Затори – одна із ключових проблем Києва сьогодні. Значна кількість людей щодня приїздить до столиці на роботу на власних авто. Плюс туристи. Плюс транзитний транспорт та київські автомобілісти. Транспортна інфраструктура Києва 60-80-х років минулого сторіччя не була розрахована та таке навантаження. Ні мости, ні дороги. Але замість передбачити таку ситуацію ще 10 чи принаймні 5 років тому і почати будувати об'їзні дороги, розв'язки та ремонтувати мости, столична влада дочекалась піку проблеми і тепер в конвульсіях намагається реагувати. Частково ремонтує, латає, але цього вже мало», – зазначив Береза.

Політик підкреслив, що громадський транспорт, зокрема – столичний метрополітен, також працює на межі своїх можливостей. А нові станції метро, попри обіцянки, будуються занадто повільно. Зі слів Берези, за таких умов до 2025 року, щоб доїхати до роботи та назад кияни будуть витрачати на дорогу до 4 годин на добу.

Можливим розв’язанням проблеми політик назвав введення в Києві мораторію на нову житлову забудову та розробку транспортної стратегії Києва на базі нового Генплану.

«Столична влада не припиняє роздувати місто, мов повітряну кульку – ЖК ростуть у Києві, як гриби, ігноруючи Генплан, ДБНи та зміну щільності населення в Києві. А разом з ними росте і кількість автомобілістів. Думаю, що з цієї ситуації є зараз тільки один вихід. Перше – ввести 5-річний мораторій на житлову забудову, у Києві, яка не передбачена Генпланом. Друге – зробити перехоплюючі парковки на в’їздах у столицю та на головних транспортних магістралях. А третє – це в найближчому часі розробити транспортну стратегію Києва на основі нового Генплану, який ми створимо разом з киянами, враховуючи їх інтереси», – запропонував Береза.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих виборів. 12 серпня Борислав Береза заявив про рішення балотуватися на посаду київського міського голови, а команда «Екопартії», лідером якої він є, – до складу Київради.