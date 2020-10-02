Береза виграв суд: опоненти намагалися зняти його з виборів



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Борислав Береза продовжить боротьбу за крісло мера Києва

Береза розповів, хто подав позов до Окружного адмінсуду

Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив позов щодо кандидата в мери Борислава Берези та «Еко партії Берези» – політичну силу разом з її лідером намагалися не допустити до участі в місцевих виборах в столиці. Формальним приводом стало те, що грошова застава за участь у виборах була оплачена нібито не з рахунку Київської партійної організації, а з рахунків всеукраїнської. Однак довести це в суді позивачам не вдалося.

«Суд, щоб зняти мене і мою партію з виборів, закінчився. Ми виграли – нас не змогли зняти з виборів. Нагадую, що цей позов подав такий собі Олег Горбачов. Це один із дрібних клерків Держекоінспекції, наближений до колишнього керівника цієї структури Єгора Фірсова. Раніше Фірсов був главою «Удару» в Донецьку, а тепер несподівано вирішив, що йому пора взяти участь у виборах мера Києва», – написав Береза в своєму Telegram-каналі «Березовий сік».

Позивач заявив про намір оскаржувати рішення суду, а також вимагав окремим рішенням винести постанову Нацбанку з метою провести перевірку банку, який відкрив рахунок «Еко партії Берези». Йдеться про державний «Укрексімбанк».

На минулих місцевих виборах, коли Береза балотувався в мери Києва та зайняв друге місце, його також намагалися зняти через суд. Тоді позов подала громадська організація «Наждак».

Нагадаємо, що на початку тижня Береза повідомив про те, що у нього і дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.