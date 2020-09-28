Кандидат на пост мера Києва захворів на коронавірус



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Борислав Береза балотується на посаду міського голови Києва від «ЕкоПартії»

Береза заразився коронавірусом і разом із сім'єю йде на двотижневу самоізоляцію

Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза, який балотується на посаду мера Києва, заразився коронавірусом і разом із сім'єю йде на двотижневу самоізоляцію.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок він написав про підтверджений діагноз, зазначивши, що у дітей вірусу немає.

«Тепер йдемо всією родиною на самоізоляцію на 14 днів. Всі зустрічі, особиста передвиборна активність та ефіри скасовуються. Хоча... ефіри через скайп залишаться. А все інше ставимо на паузу. Лікуватимемося», - поділився планами Береза.

На сторінці політсили «ЕкоПартія Берези» він також повідомив про позитивний результат тесту і закликав усіх дотримуватися рекомендацій МОЗ, щоб не заразитися.

Щодо виборчої кампанії Береза пояснив, що з командою продовжує працювати в дистанційному режимі, без зустрічей та інтерв'ю.

Борислав Береза балотується на посаду міського голови Києва від «ЕкоПартії».