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    Кандидат на пост мера Києва захворів на коронавірус

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    Борислав Береза балотується на посаду міського голови Києва від &laquo;ЕкоПартії&raquo; - Кандидат на пост мера Києва захворів на коронавірус
    Борислав Береза балотується на посаду міського голови Києва від «ЕкоПартії»

    Береза заразився коронавірусом і разом із сім'єю йде на двотижневу самоізоляцію

    Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза, який балотується на посаду мера Києва, заразився коронавірусом і разом із сім'єю йде на двотижневу самоізоляцію.

    На своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок він написав про підтверджений діагноз, зазначивши, що у дітей вірусу немає.

    «Тепер йдемо всією родиною на самоізоляцію на 14 днів. Всі зустрічі, особиста передвиборна активність та ефіри скасовуються. Хоча... ефіри через скайп залишаться. А все інше ставимо на паузу. Лікуватимемося», - поділився планами Береза.

    На сторінці політсили «ЕкоПартія Берези» він також повідомив про позитивний результат тесту і закликав усіх дотримуватися рекомендацій МОЗ, щоб не заразитися.

    Щодо виборчої кампанії Береза пояснив, що з командою продовжує працювати в дистанційному режимі, без зустрічей та інтерв'ю.

    Борислав Береза балотується на посаду міського голови Києва від «ЕкоПартії».

     

    вибори депутат мер хвороби Борислав Береза коронавірус
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