Береза заявляє, що його партію намагаються зняти з виборів до Київради



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Окружний адмінсуд Києва розгляне позови щодо реєстрації Борислава Берези та його партії

В Окружний адміністративний суд Києва надійшли два позови щодо реєстрації Берези та його партії

Кандидата в мери Києва Борислава Березу намагаються зняти з виборів через суд. Протягом доби після реєстрації стосовно кандидата і його політичної сили «Еко партії Берези» подали відразу 2 позови. Суть їх зводиться нібито до порушення процедури реєстрації.

Про це політик написав на сторінці в Facebook.

Береза наголосив, що об'єктивних причин не допустити його до виборів немає, а обидва позови – передвиборча технологія конкурентів.

«В Окружний адміністративний суд Києва надійшов ще один позов з вимогою зняти тепер ще й «Еко партію Берези» з виборів. На мені одному вирішили не зупинятися. Обидва позови об'єднали в одну справу. Претензія в тому, що ми оплатили грошову заставу за участь у виборах не з рахунку Київської партійної організації. Але це маячня. Тому що оплата була саме з рахунку Київської партійної організації, а не з рахунку всеукраїнської. Копію платіжки і довідку з банку ми передамо до суду як наш доказ і якщо нас знімуть з надуманих причин, то можна говорити про змову влади і суддів з метою фальсифікації виборів», – написав Береза.

Зазначимо, що на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза балотувався в мери Києва і зайняв друге місце, його також намагалися зняти через суд. Тоді позов подала громадська організація «Наждак».

Також нагадаємо, що на початку тижня Береза повідомив, що у нього і дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.