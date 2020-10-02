На окрузі Дубінського «Батьківщину» зняли з виборів



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В Обухові ведеться жорстка передвиборча боротьба

«Батьківщина» оскаржує рішення Окружного адмінсуду про скасування списків партії в Обухівську міськраду

Цього тижня Окружний адміністративний суд своїм рішенням скасував списки партії «Батьківщина» в Обухівську міську раду, позбавивши права кандидатів бути обраними. Про це заявила Київська обласна організація «Батьківщини».

Однопартійці Юлії Тимошенко зазначили, що «своїми діями представники президентської вертикалі влади позбавляють людей права на свободу волевиявлення, яка гарантована Конституцією України, такими ж методами боролися з опонентами представники «Партії регіонів» Януковича».

«Батьківщина» подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду.

У п’ятницю, 2 жовтня, відбудеться розгляд позову в Шостому апеляційному суді.

Як відомо, по округу №94 (Обухівський і Васильківський райони Київщини) обрався до Верховної Ради «слуга народу» Олександр Дубінський.

До слова, в Окружний адміністративний суд Києва надійшли два позови з вимогою зняти Борислава Березу та його партію з виборів у Києві.

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