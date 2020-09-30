Береза заявив про свою реєстрацію як кандидата в мери Києва



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Борислав Береза побореться за крісло мера столиці

Береза, у якого діагностували Covid, буде дистанційно брати участь у передвиборчій кампанії

Лідер «Еко партії Берези» Борислав Береза заявив про свою реєстрацію як кандидата у мери Києва. Політик повідомив, що попри хворобу, збирається брати участь у передвиборчій кампанії, але дистанційно.

Наразі Борислав Береза разом із дружиною знаходяться на самоізоляції – на початку тижня у подружжя діагностували Covid-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«До останнього тримали інтригу і от нарешті – мене зареєстрували як кандидата в мери Києва, а команду «Еко партії Берези» як кандидатів до Київради! Через зміни в законодавстві ця процедура цього року складніша, ніж звичайно. Багато плутанини й метушні, але головне – результат. Разом з командою «Еко партії Берези» ми офіційно вступаємо в передвиборчу боротьбу!» – заявив Береза.

Він додав, що основними завданнями, що ставить перед собою «Еко партія Берези», є – створити умови для економічного розвитку міста й водночас зробити його екологічно безпечним.

Береза також повідомив, що серед представників його команди Covid-19 ні в кого діагностовано не було, тому всі кандидати від «Еко партії Берези» будуть брати повноцінну участь у виборах.

Раніше повідомлялося про реєстрацію 17 кандидатів у мери Києва.

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.