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    Береза заявив про свою реєстрацію як кандидата в мери Києва

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    Борислав Береза побореться за крісло мера столиці - Береза заявив про свою реєстрацію як кандидата в мери Києва
    Борислав Береза побореться за крісло мера столиці

    Береза, у якого діагностували Covid, буде дистанційно брати участь у передвиборчій кампанії

    Лідер «Еко партії Берези» Борислав Береза заявив про свою реєстрацію як кандидата у мери Києва. Політик повідомив, що попри хворобу, збирається брати участь у передвиборчій кампанії, але дистанційно.

    Наразі Борислав Береза разом із дружиною знаходяться на самоізоляції – на початку тижня у подружжя діагностували Covid-19.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «До останнього тримали інтригу і от нарешті – мене зареєстрували як кандидата в мери Києва, а команду «Еко партії Берези» як кандидатів до Київради! Через зміни в законодавстві ця процедура цього року складніша, ніж звичайно. Багато плутанини й метушні, але головне – результат. Разом з командою «Еко партії Берези» ми офіційно вступаємо в передвиборчу боротьбу!» – заявив Береза.

    Він додав, що основними завданнями, що ставить перед собою «Еко партія Берези», є – створити умови для економічного розвитку міста й водночас зробити його екологічно безпечним.

    Береза також повідомив, що серед представників його команди Covid-19 ні в кого діагностовано не було, тому всі кандидати від «Еко партії Берези» будуть брати повноцінну участь у виборах.

    Раніше повідомлялося про реєстрацію 17 кандидатів у мери Києва.

    Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

    Київ вибори мер Борислав Береза
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