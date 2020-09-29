Береза: Стихійна торгівля в Києві наражає киян на фізичну небезпеку



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На пішохідному мосту через головні колії станції «Київ-Пасажирський» обвалилися перила Фото: Київ оперативний

Ліквідація стихійних ринків є одним із пунктів програми Берези як майбутнього кандидата в мери Києва

Майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза прокоментував падіння огорожі на переході від швидкісного трамвая до Центрального залізничного вокзалу, що сталося 26 вересня.

Береза назвав везінням те, що під час інциденту ніхто не постраждав, і додав, що це був наочний приклад того, до яких наслідків призводить ніким не контрольована вулична торгівля в столиці.

«У суботу, 26 вересня, на переході від швидкісного трамвая до Центрального залізничного вокзалу обвалилася огорожа, яка відділяє пішохідну зону від шляхів міської електрички. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Проте, хто дасть гарантії, що подібне не повториться знову? Падіння відбулося саме через стихійну торгівлю на столичному вокзалі, де вже протягом багатьох років стоять барикади з мотлоху. Мотлох, який займає кілометри вільного місця», – зазначив Береза.

Він підкреслив, що протидія стихійній торгівлі в Києві не здійснюється системно, хоча це – питанням безпеки киян, адже часто самовільно встановлені розкладки або МАФи знаходяться у переходах та виходах з метро й у разі надзвичайної ситуації можуть перешкоджати евакуації людей. Політик додав, що ліквідація стихійних ринків є одним із пунктів його програми як майбутнього кандидата в мери Києва.

«Бачимо черговий приклад того, як місцева влада дає свій дозвіл на стихійну торгівлю, не забороняючи її, але й заохочуючи всіма можливими способами, розуміючи, що подібне може призвести до жертв та катастроф», – написав Береза.

Нагадаємо, в понеділок, 28 вересня, Борислав Береза повідомив про те, що захворів на Covid-19 та наразі знаходиться на самоізоляції разом із сім’єю. Політик додав, що продовжить брати участь у передвиборчій кампанії, але тепер дистанційно.