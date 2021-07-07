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    Бессарабський ринок оновиться: що зміниться (фото)

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    Оновлення торгової зали Бессарабського ринку почнеться цього тижня - Бессарабський ринок оновиться: що зміниться (фото)
    Оновлення торгової зали Бессарабського ринку почнеться цього тижня
    Фото: Вечірній Київ

    Половина ринку буде виділена під фудкорт

    З нагоди 109-річчя Бессарабського ринку адміністрація розповіла про плани щодо його розвитку. Присутнім показали макет – торгова зала у мініатюрі, над оновленням якої вестимуться роботи найближчим часом. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Так, згідно з планом основна частина торгових місць буде розташована на одній половині торгової зали і по периметру. Другу частину ринку відведуть для зони харчування.

    «Наш ринок повинен залишатися ринком. Втім, світ змінюється і для повноцінної роботи ми маємо трансформуватися разом із ним. Тому ми розробили макет нашого бачення розвитку ринку, – розповів директор підприємства Микола Ковальчук. – Половина приміщення залишається ринком, інша половина буде виділена під фудкорт. Це допоможе покращити умови для стрітфуду та кафе, розміщених на ринку».

    Нові торгові місця будуть зроблені з дерева, оскільки ці конструкції мають значно менше навантаження на підлогу. При визначенні форми прилавків враховувались приклади і досвід в експлуатації різних сучасних ринків, зокрема європейських.

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    Бессарабський ринок оновиться: що зміниться (фото)
    Бессарабський ринок оновиться: що зміниться (фото)
    Фото: Вечірній Київ

    За словами керівництва, такий формат є простим і функціональним.

    Встановлення нових прилавків почнеться вже цього тижня.

    Нагадаємо, у київській школі міських проектів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі.

    Теги: Київ торгівля ринок реконструкція
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    Бессарабський ринок оновиться: що зміниться (фото)