Бессарабський ринок оновиться: що зміниться (фото)

Половина ринку буде виділена під фудкорт

З нагоди 109-річчя Бессарабського ринку адміністрація розповіла про плани щодо його розвитку. Присутнім показали макет – торгова зала у мініатюрі, над оновленням якої вестимуться роботи найближчим часом. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Так, згідно з планом основна частина торгових місць буде розташована на одній половині торгової зали і по периметру. Другу частину ринку відведуть для зони харчування.

«Наш ринок повинен залишатися ринком. Втім, світ змінюється і для повноцінної роботи ми маємо трансформуватися разом із ним. Тому ми розробили макет нашого бачення розвитку ринку, – розповів директор підприємства Микола Ковальчук. – Половина приміщення залишається ринком, інша половина буде виділена під фудкорт. Це допоможе покращити умови для стрітфуду та кафе, розміщених на ринку».

Нові торгові місця будуть зроблені з дерева, оскільки ці конструкції мають значно менше навантаження на підлогу. При визначенні форми прилавків враховувались приклади і досвід в експлуатації різних сучасних ринків, зокрема європейських.

За словами керівництва, такий формат є простим і функціональним.

Встановлення нових прилавків почнеться вже цього тижня.

Нагадаємо, у київській школі міських проектів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі.