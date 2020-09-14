У Києві розробили проект реконструкції Бессарабської площі



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Для вирішення транспортних проблем навколо площі, урбаністи використовували простір торгового центру, розташованого під Великій Васильківській.

На думку авторів проекту, одне з головних місць Києва не облаштовано ні зручними пішохідними маршрутами, ні велодоріжками, ні додатковими смугами для громадського транспорту

У київській школі міських проектів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі. Про це пише «Наша Столиця».

«Бессарабська площа – один з головних викликів розвитку якісного громадського простору в центрі Києва. До площі сходяться три магістралі, що створюють навколо нього суцільну транспортну розв'язку. Ніяких виділених смуг для громадського транспорту, велодоріжок або зручних маршрутів для пішоходів», – пишуть автори проекту.

Через нього пустили автомобілі в напрямку Льва Толстого.

Також обмежили рух автомобілів навколо Бессарабського ринку і створили комфортний простір для пішоходів. Розширили велосипедну доріжку і маршрути громадського транспорту.

«Зараз міська адміністрація планує продовжити Борщагівську трамвайну лінію до вулиці Шота Руставелі. В майбутньому ми пропонуємо продовжити її з вулиці Шота Руставелі до Бессарабського проїзду і далі по Хрещатику і бульвару Шевченка. Це дасть городянам можливість користуватися трамваєм і на інших маршрутах. Також додали магістральні велодоріжки, які є постійним способом пересування в місті», – пишуть автори проекту.

Автори проекту об'єднали на площі три бульвари і повернули на поверхню русло річки Хрещатик, яка зараз протікає в колекторі під землею.

На думку урбаністів, Бессарабська площа має неймовірний туристичний потенціал, однак в нинішніх умовах його неможливо використовувати. Навколо Бессарабського ринку є багато ресторанів, але через транспортну розв'язку до них складно дістатися.

При цьому, тротуари занадто вузькі навіть для пішоходів, не тільки для літніх майданчиків.

«Ми відкрили простір «Метрограду» і влаштували по периметру прозорі і активні фасади для різних ресторанів, кафе і магазинів. Посеред площі розмістили велику зелену зону з простором для відпочинку і спілкування. Доступ до цієї території зробили з інклюзивним пандусом для зручного доступу і амфітеатром для відпочинку. Площа за ринком теж змінилася. Вона стала більш комфортною, на ній розмістилися додатковий простір для літніх майданчиків та дозвілля», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові презентували проект реконструкції стадіону.