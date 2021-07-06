Біля Арки дружби народів встановили дивовижну інсталяцію (фото)

Інсталяцію Merman встановили біля Арки дружби народів, щоб якомога більше киян та гостей міста змогли надихнутись нею

Україна представить інсталяцію Merman на фестивалі світового масштабу

У вівторок, 6 липня, біля Арки дружби народів у Києві встановили інсталяцію до проєкту Merman, який братиме участь у фестивалі Burning Man у США, штаті Невада. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Проєкт Merman – єдиний проєкт з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man. Сама інсталяція розмірами 3х3х12 метрів готувалася для участі в цьогорічному заході в США, проте через пандемію його скасували», – розповів він.

Мондриївський зазначив, що організатори фестивалю вирішили все одно встановити інсталяцію цього року та за сприяння міської влади обрали місце в Києві біля Арки дружби народів. На цій локації Merman можна буде побачити до 12 липня.

«Ми обрали саме цю локацію для встановлення, щоби якомога більше киян та гостей міста змогли надихнутись інсталяцією, яка представить Україну на фестивалі світового масштабу. Часом public art може з’являтися в зовсім неочікуваних місцях, радикально змінюючи їхнє сприйняття, що насправді є однією з ключових задач мистецтва», – прокоментувала директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Також вона підкреслила, що виставлення інсталяції Merman – це меседж креативній сфері: київський Департамент культури готовий до співпраці з творцями та реалізації їхніх проєктів. Саме в такій взаємодії місто наповниться культурним продуктом якісно нового рівня.

«Кожен день ми робимо вибір. Рухаємося, підтримуємо себе на плаву, іноді йдемо на дно. Залишатися там або продовжувати рухатися далі – виключно наш вибір. Ми так влаштовані, що постійно намагаємося плисти, знайти берег або новий горизонт», – описують ідею проєкту організатори.

За словами організаторів, Merman – проєкт-маніфест подолання будь-яких перешкод. Тому у 2022 році він точно потрапить на фестиваль Burning Man.

Проєкт створено коштом та зусиллями команди Burning man project, команди Merman team та волонтерів.

Інсталяція біля Арки дружби народів встановлена за сприяння міської влади, Департаменту культури КМДА та Центрального парку культури і відпочинку м. Києва.