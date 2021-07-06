В Україні продають ягоду по 500-700 гривень за кілограм (фото)

Сезон лохини цього року затримався на два тижні, але почався з більш низьких цін

Виробники очікують, що ціни на ягоди можуть знизитися вже з наступного тижня, оскільки пропозиція на ринку різко зросте

Українські фермери почали масовий збір врожаю лохини з відкритого грунту та озвучили ціни на перші партії ягід. Як повідомляють експерти EastFruit, сезон лохини цього року затримався на два тижні, але почався з більш низьких цін.

«На поточний момент ціни на дрібнооптові партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, в супермаркетах України поки продається місцева теплична лохина та імпортні ягоди, вартість яких в роздробі сягає 400-550 грн/кг. У сегменті фасованих ягід представлена переважно лохина з Нідерландів, ціни досягають 600-700 грн/кг.

Експерти вважають, що пропозиція лохини в Україні в цього року помітно збільшиться, оскільки в плодоношення вступають все нові та нові плантації.

Фото: green-rich

Вже зараз оптовики плавно знижують ціни як на місцеву, так і на імпортну лохину. Самі виробники очікують, що ціни на ягоди можуть знизитися вже з наступного тижня, оскільки пропозиція лохини на ринку різко зросте.

Варто зазначити, що минулого року Україна посіла друге місце в світі за темпами зростання експорту лохини.

До слова, на аукціоні в Японії ягоди черешні продали за химерною ціною.

Нагадаємо, українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди. Фермери бідкаються, що черешню не купують навіть на переробку.

Цікаво, що у межах фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста.

Також, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів. Також експерти спрогнозували, що урожай груші в Україні цього року буде рекордно низьким.