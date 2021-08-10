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    Бессарабський ринок почав оновлюватися (фото)

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    Нове торгове місце виготовлене з дерева та металевого каркасу - Бессарабський ринок почав оновлюватися (фото)
    Нове торгове місце виготовлене з дерева та металевого каркасу
    Фото: Бессарабський ринок

    Найстаріший ринок Києва зводить торгові місця за новою концепцією

    На Бессарабському ринку, який нещодавно відсвяткував 109-річчя, почали зводити торгові місця за новою концепцією. Про це повідомляється на сторінці ринку у Facebook.

    «Перше нове торгове місце відкрито!» – йдеться в дописі до фото.

    Адміністрація ринку нагадала, що на 109-у річницю Бессарабського ринку було презентовано проєкт в мініатюрі стосовно того, як виглядатиме ринок після заміни старих торгових місць на нові.

    Нове торгове місце розділене на два види товарів: фрукти та сухофрукти/горішки. У виготовленні такого торгового місця використано залізний каркас, соснова дошка та ДСП.

    Такі торгові місця будуть будуватись у торговому залі поетапно, зазначила адміністрація ринку.

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    Бессарабський ринок почав оновлюватися (фото)
    Бессарабський ринок почав оновлюватися (фото)

    Раніше повідомлялося, що на Бессарабському ринку незабаром оновлять торговельні місця, а половина приміщення буде виділена під фудкорт.

    Також Бессарабський ринок, який нещодавно відсвяткував своє 109-річчя, та є історичною пам’яткою, щоб зберегти і показати його історико-культурну цінність, створить музей.

    Нагадаємо, у київській школі міських проєктів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі.

    Теги: Київ торгівля ринок
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    Бессарабський ринок почав оновлюватися (фото)