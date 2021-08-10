Бессарабський ринок почав оновлюватися (фото)

Нове торгове місце виготовлене з дерева та металевого каркасу

Найстаріший ринок Києва зводить торгові місця за новою концепцією

На Бессарабському ринку, який нещодавно відсвяткував 109-річчя, почали зводити торгові місця за новою концепцією. Про це повідомляється на сторінці ринку у Facebook.

«Перше нове торгове місце відкрито!» – йдеться в дописі до фото.

Адміністрація ринку нагадала, що на 109-у річницю Бессарабського ринку було презентовано проєкт в мініатюрі стосовно того, як виглядатиме ринок після заміни старих торгових місць на нові.

Нове торгове місце розділене на два види товарів: фрукти та сухофрукти/горішки. У виготовленні такого торгового місця використано залізний каркас, соснова дошка та ДСП.

Такі торгові місця будуть будуватись у торговому залі поетапно, зазначила адміністрація ринку.

Раніше повідомлялося, що на Бессарабському ринку незабаром оновлять торговельні місця, а половина приміщення буде виділена під фудкорт.

Також Бессарабський ринок, який нещодавно відсвяткував своє 109-річчя, та є історичною пам’яткою, щоб зберегти і показати його історико-культурну цінність, створить музей.

Нагадаємо, у київській школі міських проєктів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі.