Бессарабський ринок створює свій музей, є перші експонати (фото)

Киян запрошують приєднатися до створення музею Бессарабського ринку

Бессарабський ринок у Києві, який нещодавно відсвяткував своє 109-річчя, є історичною пам’яткою. Щоб зберегти і показати його історико-культурну цінність, адміністрація ринку вирішила створити музей. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

«Ми хочемо передати історію наступним поколінням у можливий для нас спосіб: зібрати всі дотичні матеріали у одному місці, аби якомога детальніше відтворити багаторічне життя Бессарабського ринку», – розповів директор ринку Микола Ковальчук.

Майбутній музей вже має перші експонати. Так, під час часткового ремонту в підвалах ринку знайшлись плитки із зіркою Давида.

У пресслужбі ринку розповіли, що така плитка могла використовувалась під час будівництва ринку в 1910-1912 роках. У керівництві звернулися за допомогою до столичних фахівців з архітектури, тому найближчим часом про знахідку стане відомо більше.

Знайден у підвалах ринку плитка із зіркою Давида. Фото: пресслужба Бессарабського ринку

На ринку також збереглися поручні на сходах з часів його будівництва. А на честь відомого благодійника Льва Бродського, який свого часу заповів гроші на створення Бессарабського ринку, директор ринку замовив створення портрета мецената.

Киян запрошують приєднатися до створення музею і поділитись матеріалами, фото, предметами, які розкривають частинку історії Бессарабського ринку. Свої пропозиції можна надсилати на пошту [email protected] або на сторінку у Facebook. Спеціальна група збере і систематизує матеріали, які пізніше стануть експонатами музею.

Нагадаємо, що на Бессарабському ринку незабаром оновлять торговельні місця, а половина приміщення буде виділена під фудкорт.

А в київській школі міських проектів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі.