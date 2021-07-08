  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Бессарабський ринок створює свій музей, є перші експонати (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Бессарабський ринок чекає оновлення - Бессарабський ринок створює свій музей, є перші експонати (фото)
    На Бессарабський ринок чекає оновлення
    Фото: Бессарабський ринок/Facebook

    Киян запрошують приєднатися до створення музею Бессарабського ринку

    Бессарабський ринок у Києві, який нещодавно відсвяткував своє 109-річчя, є історичною пам’яткою. Щоб зберегти і показати його історико-культурну цінність, адміністрація ринку вирішила створити музей. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    «Ми хочемо передати історію наступним поколінням у можливий для нас спосіб: зібрати всі дотичні матеріали у одному місці, аби якомога детальніше відтворити багаторічне життя Бессарабського ринку», – розповів директор ринку Микола Ковальчук.

    Майбутній музей вже має перші експонати. Так, під час часткового ремонту в підвалах ринку знайшлись плитки із зіркою Давида.

    У пресслужбі ринку розповіли, що така плитка могла використовувалась під час будівництва ринку в 1910-1912 роках. У керівництві звернулися за допомогою до столичних фахівців з архітектури, тому найближчим часом про знахідку стане відомо більше.

    Знайден у підвалах ринку плитка із зіркою Давида. Фото: пресслужба Бессарабського ринку
    Знайден у підвалах ринку плитка із зіркою Давида. Фото: пресслужба Бессарабського ринку

    На ринку також збереглися поручні на сходах з часів його будівництва. А на честь відомого благодійника Льва Бродського, який свого часу заповів гроші на створення Бессарабського ринку, директор ринку замовив створення портрета мецената.

    Киян запрошують приєднатися до створення музею і поділитись матеріалами, фото, предметами, які розкривають частинку історії Бессарабського ринку. Свої пропозиції можна надсилати на пошту [email protected] або на сторінку у Facebook. Спеціальна група збере і систематизує матеріали, які пізніше стануть експонатами музею.

    Нагадаємо, що на Бессарабському ринку незабаром оновлять торговельні місця, а половина приміщення буде виділена під фудкорт.

    А в київській школі міських проектів «Урбаніна» розробили план оновленої Бессарабської площі.

    Теги: Київ історія ринок музей архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бессарабський ринок створює свій музей, є перші експонати (фото)