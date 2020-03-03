Безнадійних проблем не буває: в ЗМІ розповіли про ортопеда, який рятує людей за допомоги унікальної методики



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Ортопед-вертебролог Олександр Марусич

Ортопед-вертебролог Олександр Марусич за понад 35 років практики провів більш ніж 60 тисяч лікарських прийомів, він виробив спеціальну комбіновану методику, щоб підвищити ефективність лікування

Ортопед-вертебролог Олександр Марусич за понад 35 років практики провів більш ніж 60 тисяч лікарських прийомів, до нього потрапляли люди різного віку, траплялися пацієнти після інсультів і з гормональним дисбалансом, ветерани боїв на Донбасі, жертви ДТП. І він виробив спеціальну комбіновану методику, щоб підвищити ефективність лікування.

Про це пише видання 2000.

«Під час боїв за Іловайськ 24 серпня 2014 року неподалік від селища Кутейникове вантажівка ГАЗ-66 з українськими захисниками натрапила на дві російські БМД. Ворог відкрив вогонь із гранатометів. Дивлюся, у мене кисть лівої руки висить. Відчув гострий біль у голові. Кров заливала обличчя. Наші хлопці стали відступати і я кинувся за ними. Нас було вісім чоловік, вижили шестеро», - розповів ветеран батальйону «Кривбас» Ігор Павлов.

«Металеву пластину на 56 кв см мені встановили на череп у Німеччині. Замість відірваної кисті у мене протез. Я переніс понад 20 операцій. Слава богу, лікарям вдалося поставити мене на ноги», — розповідає Ігор.

Крім усього іншого, він почав неправильно відчувати запахи і смаки - їжа стала на смак, як папір,чоловік не впізнавав парфумів дружини. Він прийшов до лікаря Олександра Марусича, який застосував голкорефлексотерапію.

«Голкорефлексотерапія — тільки частина моєї методики.Я об'єднав три напрямки: вертебрологію, ортопедію та імунологію. Використовую голкорефлексотерапію, масаж, лікувальну фізкультуру, медикаментозне лікування. Ці напрямки й методи відомі, але я поєднав їх, що підвищило ефективність лікування», - розповідає лікар. Він каже, що прийшов до своєї методики внаслідок багаторічної праці — коли йому було вже під п'ятдесят.

Наталя Михайлівна потрапила до лікаря Марусича після ДТП – у неї була поєднана краніо-торако-скелетна травма, закрита травму грудної клітки з переломами ребер і лівобічний гемопневмоторакс. Також жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, травматичний субарахноїдальний крововилив у скронево-тім'яній ділянці та перелом шийного хребця.

«Це — зразкова клініка з хорошою аурою. Індивідуальний підхід і турбота про клієнта, на мій погляд, — це девіз центру. Спасибі величезне і низький уклін Людині з великої літери, лікарю Олександрові Анатолійовичу Марусичу», - подякувала вона після надання допомоги.

«Я б не зміг жити без улюбленої роботи. Хай би скільки грошей мав. Бо нема нічого приємнішого, ніж бачити щасливі і вдячні очі пацієнта, який потерпав від болю, а тепер позбувся його», — розповів журналістам лікар Марусич.