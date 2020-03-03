Е-лікарняні в Україні запрацюють у квітні



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Уряд ухвалив постанову про електронні лікарняні

В уряді сподіваються, що система електронних лікарняних зекономить державі мільярди гривень

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запровадження електронних лікарняних, які мають прибрати листки непрацездатності, тобто традиційні лікарняні. Нова система має запрацювати вже з квітня 2020 року.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

«Ідея проста. Замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно, «листки непрацездатності») на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс із використанням цифрового підпису», — повідомив Дубілет.

Він зазначив, що над проєктом електронних лікарняних в уряді працювали протягом останніх декількох місяців.

В уряді сподіваються, що система електронних лікарняних зекономить державі мільярди гривень, які виплачуються за фальшивими листками непрацездатності. Також там очікують, що підробити електронні лікарняні буде складніше, адже всі дії лікарів будуть автоматично фіксуватися у спеціальній електронній системі.

«Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить строк лікарняного за замовченням і він може закриватись без додатково візиту (візит потрібен, якщо строк інший)», — пояснив міністр Кабміну.

Він наголосив, що запровадження системи електронних лікарняних не коштувало державі нічого, адже її розробили на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес давно користується.

«Дуже люблю такі кейси, коли замість створення нової дорогої ІТ-системи ми швидко адаптуємо те, що вже є, і не ускладнюємо життя ані бізнесу, ані для держави. Маємо запуститись вже у квітні», — додав Дубілет.

До слова, 3 березня в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.