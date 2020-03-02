Декларацію з лікарем вже уклали понад 29 мільйонів українців
Глава МОЗ анонсувала наступний етап реформ
Станом на початок березня 29 мільйонів українців підписали декларацію із сімейним лікарем. Про це ввечері в неділю, 1 березня, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook.
«На сьогодні вже 29 мільйонів українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив - вибрати свого сімейного лікаря», - написала вона.
Скалецька також нагадала, що через місяць почнеться наступний крок медичної реформи, а саме почне працювати Програма медичних гарантій.
«Маючи напрямок сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки», - написала глава МОЗ.
Вона також зазначила, що сімейний лікар потрібен не тільки для того, щоб отримати направлення до вузьких фахівців. Він також допоможе розібратися в календарі щеплень, в симптомах захворювань і дасть поради щодо запобігання поширенню захворювань.
До слова, раніше міністерка заявила, що в Україні людей з підозрою на коронавірус та у разі підтвердження інфікування лікуватимуть безкоштовно у комунальних та державних медичних закладах.