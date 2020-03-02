Декларацію з лікарем вже уклали понад 29 мільйонів українців



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Міністерка закликала підписати декларацію тих, хто цього ще не зробив

Глава МОЗ анонсувала наступний етап реформ

Станом на початок березня 29 мільйонів українців підписали декларацію із сімейним лікарем. Про це ввечері в неділю, 1 березня, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook.

«На сьогодні вже 29 мільйонів українців уклали декларацію з сімейним лікарем. Звертаюся до тих, хто цього ще не зробив - вибрати свого сімейного лікаря», - написала вона.

Скалецька також нагадала, що через місяць почнеться наступний крок медичної реформи, а саме почне працювати Програма медичних гарантій.

«Маючи напрямок сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки», - написала глава МОЗ.

Вона також зазначила, що сімейний лікар потрібен не тільки для того, щоб отримати направлення до вузьких фахівців. Він також допоможе розібратися в календарі щеплень, в симптомах захворювань і дасть поради щодо запобігання поширенню захворювань.

До слова, раніше міністерка заявила, що в Україні людей з підозрою на коронавірус та у разі підтвердження інфікування лікуватимуть безкоштовно у комунальних та державних медичних закладах.