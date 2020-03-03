Головний санітарний лікар назвав умови введення карантину через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Ляшко зазначив, що маски – це не засіб захисту від коронавірусу

Карантин почнуть вводити, якщо почнеться внутрішня передача коронавірусу

Карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть вводитися після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, Ляшко прокоментував, чи планується посилення ізоляційних заходів на кордоні та в окремих регіонах.

«Це планується, коли буде зафіксовано перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу. Зараз система працює в такому ж режимі підвищеної готовності, наше головне завдання зараз - вчасно виявляти й локалізувати імпортовані випадки зараження вірусом», - зазначив він.

За словами Ляшка, після фіксації першого випадку внутрішньоукраїнської передачі вірусу, медики запустять інший алгоритм і перейдуть до іншої фази реагування.

«Якщо буде зафіксовано внутрішньоукраїнське поширення вірусу за межі певної адміністративної території, буде наступний етап, виписаний епідеміологами, який буде доведено до органів місцевого самоврядування. А якщо буде потреба - то і Кабінету міністрів, для введення карантину на тій чи іншій території України», - додав Ляшко.

Нагадаємо ключові заходи профілактики коронавірусу. Зокрема, слід частіше мити руки, не торкатися брудними руками обличчя, уникати масових скупчень людей, перебувати на відстані 1,5-2 метри від людини з симптомами ГРВІ, частіше провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання.

26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску «Порубне-Сірет». В одного з них сьогодні, 3 березня, підтвердився перший випадок коронавірусу.



Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Читайте також: