Головний санітарний лікар назвав умови введення карантину через коронавірус
Віктор Ляшко зазначив, що маски – це не засіб захисту від коронавірусу
Карантин почнуть вводити, якщо почнеться внутрішня передача коронавірусу
Карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть вводитися після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Зокрема, Ляшко прокоментував, чи планується посилення ізоляційних заходів на кордоні та в окремих регіонах.
«Це планується, коли буде зафіксовано перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу. Зараз система працює в такому ж режимі підвищеної готовності, наше головне завдання зараз - вчасно виявляти й локалізувати імпортовані випадки зараження вірусом», - зазначив він.
За словами Ляшка, після фіксації першого випадку внутрішньоукраїнської передачі вірусу, медики запустять інший алгоритм і перейдуть до іншої фази реагування.
«Якщо буде зафіксовано внутрішньоукраїнське поширення вірусу за межі певної адміністративної території, буде наступний етап, виписаний епідеміологами, який буде доведено до органів місцевого самоврядування. А якщо буде потреба - то і Кабінету міністрів, для введення карантину на тій чи іншій території України», - додав Ляшко.
Нагадаємо ключові заходи профілактики коронавірусу. Зокрема, слід частіше мити руки, не торкатися брудними руками обличчя, уникати масових скупчень людей, перебувати на відстані 1,5-2 метри від людини з симптомами ГРВІ, частіше провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання.
26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску «Порубне-Сірет». В одного з них сьогодні, 3 березня, підтвердився перший випадок коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.
Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.
Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.