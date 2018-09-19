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    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)

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    Дмитро Комаров також підтримав ініціативу - Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Фото: Інформатор
    Дмитро Комаров також підтримав ініціативу

    У Києві відбулася презентація фотовиставки, на яку прийшло багато відомих особистостей

    У вівторок, 18 вересня, в бізнес-центрі «Парус» відбулася фотовиставка під назвою «Безстрашна краса». Це соціальний фотопроект, спрямований на психологічну підтримку жінок, які борються з онкологічними захворюваннями.

    На презентацію прийшло багато відомих особистостей. Про це повідомляє Інформатор.

    Мета проекту - підтримка онкохворих пацієнтів. В першу чергу жінок, оскільки вони стикаються зі стресом і моральними проблемами після лікування, каже фотограф проекту Тетяна Круковець. Вона також проходить курс хіміотерапії, але при цьому не опускає руки і намагається передати цю енергетику іншим. Вона запропонувала ідею фотосесії для дівчат з недугою, щоб ті відчули і побачили свою красу, а не закривалися в собі.

    На думку організаторів, пацієнти повинні позбутися канцерофобії. Тобто перестати відчувати панічний страх перед своєю недугою, уникати суспільства і падати духом.

    На фотографіях люди з онкологічними захворюваннями поруч зі знаменитостями. Підтримали проект такі зірки як Ахтем Сейтаблаєв, В'ячеслав Соломка, Дмитро Комаров, Наталя Могилевська, Жан Беленюк, Андре Тан, «Брати Шумахери», Влад Яма, ONUKA та інші.

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    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)
    Фото: Інформатор

    На фотографіях можна побачити людей з різною долею, але щасливих і з незгасним бажанням жити.

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