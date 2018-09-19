Безстрашна краса: зірки шоу-бізнесу підтримали онкохворих жінок (фото)



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Фото: Інформатор Дмитро Комаров також підтримав ініціативу

У Києві відбулася презентація фотовиставки, на яку прийшло багато відомих особистостей

У вівторок, 18 вересня, в бізнес-центрі «Парус» відбулася фотовиставка під назвою «Безстрашна краса». Це соціальний фотопроект, спрямований на психологічну підтримку жінок, які борються з онкологічними захворюваннями.

На презентацію прийшло багато відомих особистостей. Про це повідомляє Інформатор.

Мета проекту - підтримка онкохворих пацієнтів. В першу чергу жінок, оскільки вони стикаються зі стресом і моральними проблемами після лікування, каже фотограф проекту Тетяна Круковець. Вона також проходить курс хіміотерапії, але при цьому не опускає руки і намагається передати цю енергетику іншим. Вона запропонувала ідею фотосесії для дівчат з недугою, щоб ті відчули і побачили свою красу, а не закривалися в собі.

На думку організаторів, пацієнти повинні позбутися канцерофобії. Тобто перестати відчувати панічний страх перед своєю недугою, уникати суспільства і падати духом.

На фотографіях люди з онкологічними захворюваннями поруч зі знаменитостями. Підтримали проект такі зірки як Ахтем Сейтаблаєв, В'ячеслав Соломка, Дмитро Комаров, Наталя Могилевська, Жан Беленюк, Андре Тан, «Брати Шумахери», Влад Яма, ONUKA та інші.

На фотографіях можна побачити людей з різною долею, але щасливих і з незгасним бажанням жити.