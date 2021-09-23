Біля автодороги на Київщині виявлено ємності з невідомою речовиною (фото)

Виявлені ємності утилізують

22 вересня в с. Пшеничне Білоцерківського району на узбіччі автодороги було виявлено ємності з невідомою речовиною та ртутні лампочки денного освітлення. Інформація про це надійшла до диспетчерської служби району, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Виїздом до місця події заступником начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій Білоцерківського районного управління інформація про наявність ємностей підтвердилася.

Невідому речовину та ртутні лампочки передано органам місцевого самоврядування для подальшої утилізації.

Нагадаємо, навесні цього року у Бучанському районі на Київщині невідомі особи викинули в річку Кізка близько 3 тисяч 20-літрових каністр з невідомою речовиною.