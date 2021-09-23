Під час пожежі в Гідропарку рятувальники виявили тіло людини
Обставини смерті людини встановлюють правоохоронні органи
22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.
До ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу.
Причину займання та обставини смерті людини встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомлялося, у ніч на середу, 22 вересня, сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці.
У ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.
Рятувальники повідомляють, що зі зниженням температурних показників повітря збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Так, 21 вересня, рятувальники сім разів залучалися до ліквідації таких пожеж на Київщині.
ДСНС наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті:
- не паліть у ліжку;
- пильнуйте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, пральні машини тощо;
- не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади;
- не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.