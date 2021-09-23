Під час пожежі в Гідропарку рятувальники виявили тіло людини

Обставини смерті людини встановлюють правоохоронні органи

22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

До ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу.

Причину займання та обставини смерті людини встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 22 вересня, сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці.

У ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.

Рятувальники повідомляють, що зі зниженням температурних показників повітря збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Так, 21 вересня, рятувальники сім разів залучалися до ліквідації таких пожеж на Київщині.

ДСНС наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті: