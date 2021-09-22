Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині (фото)

Через недотриманні правил пожежної безпеки у побуті горять будинки

За добу на Київщині сталося сім пожеж у житловому секторі

Зі зниженням температурних показників повітря збільшується кількість пожеж у житловому секторі в Київській області. Так, 21 вересня, рятувальники сім разів залучалися до ліквідації таких пожеж, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

О 05:57 виникла пожежа в приватному житловому будинку в с. Демидів Димерської селищної громади Вишгородського району. По прибуттю на місце виклику рятувальниками виявлено, що вогнем охоплено шиферна покрівля по всій площі житлового будинку. Пожежу було ліквідовано о 09:12.

Цього ж дня о 13:12 сталося займання літньої кухні в с. Мисайлівка Богуславської міської ради. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить перекриття літньої кухні. Пожежу було ліквідовано о 15:00.

О 14:26 виникла пожежа в приватному житловому будинку в с. Мала Антонівка Узинської міської громади на Білоцерківщині. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить сажа в каміні на горищі. Пожежу було ліквідовано о 15:51.

О 18:42 сталося займання житлового будинку в с. Пухівка Зазимської сільської громади Броварського району. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дерев’яний будинок по всій площі. Пожежу було ліквідовано о 21:37 на площі 150 кв. м.

Причини пожеж встановлюються.

Головне управління ДСНС у Київській області наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті:

не паліть у ліжку;

пильнуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, пральні машини тощо;

не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 22 вересня, сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці.

У ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.