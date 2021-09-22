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    Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині (фото)

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    Через недотриманні правил пожежної безпеки у побуті горять будинки - Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині (фото)
    Через недотриманні правил пожежної безпеки у побуті горять будинки
    Фото: ДСНС

    За добу на Київщині сталося сім пожеж у житловому секторі

    Зі зниженням температурних показників повітря збільшується кількість пожеж у житловому секторі в Київській області. Так, 21 вересня, рятувальники сім разів залучалися до ліквідації таких пожеж, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    О 05:57 виникла пожежа в приватному житловому будинку в с. Демидів Димерської селищної громади Вишгородського району. По прибуттю на місце виклику рятувальниками виявлено, що вогнем охоплено шиферна покрівля по всій площі житлового будинку. Пожежу було ліквідовано о 09:12.

    Цього ж дня о 13:12 сталося займання літньої кухні в с. Мисайлівка Богуславської міської ради. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить перекриття літньої кухні. Пожежу було ліквідовано о 15:00.

    О 14:26 виникла пожежа в приватному житловому будинку в с. Мала Антонівка Узинської міської громади на Білоцерківщині. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить сажа в каміні на горищі. Пожежу було ліквідовано о 15:51.

    О 18:42 сталося займання житлового будинку в с. Пухівка Зазимської сільської громади Броварського району. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить дерев’яний будинок по всій площі. Пожежу було ліквідовано о 21:37 на площі 150 кв. м.

    Причини пожеж встановлюються.

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    Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині (фото)
    Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині (фото)

    Головне управління ДСНС у Київській області наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті:

    • не паліть у ліжку;
    • пильнуйте за станом та справністю електромережі;
    • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, пральні машини тощо;
    • не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади;
    • не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 22 вересня, сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці.

    У ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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    Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині (фото)