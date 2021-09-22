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    На елеваторі в Київській області згоріло 20 тонн насіння соняшника (фото)

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    Загорання виникло в зернсушарці елеватора - На елеваторі в Київській області згоріло 20 тонн насіння соняшника (фото)
    Загорання виникло в зернсушарці елеватора
    Фото: ДСНС

    Вогонь знищив сировину для виготовлення олії, ціни на яку зашкалюють

    У ніч на 22 вересня сталося загорання зерносушарки на елеваторі ТОВ «Інтеагроінвест» у с. Іванівка Ставищенської селищної громади на Київщині. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби смт Ставище о 00:30.

    На місце виклику було направлено рятувальників трьох державних пожежно-рятувальних частин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що в сушарці тліє близько 50 тонн зерна соняшника.

    Пожежу було локалізовано о 05:41 та ліквідовано о 07:50, врятовано 30 тонн насіння соняшника.

    На гасіння пожежі було задіяно п’ять одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу ДСНС.

    Причина пожежі встановлюється.

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    На елеваторі в Київській області згоріло 20 тонн насіння соняшника (фото)
    На елеваторі в Київській області згоріло 20 тонн насіння соняшника (фото)

    Нагадаємо, в Україні ціна соняшникової олії зросла настільки, що зрівнялася з оливковою. Зараз в країні олія коштує дорожче, ніж в країнах Європи. І це незважаючи на те, що Україна є постачальником цього продукту в інші країни. Очікується, що вже до кінця осені ціна на цей продукт становитиме 100 грн за літр. Однак, у У Міністерстві економіки ще наприкінці літа були налаштовані щодо цін на соняшникову олію більш оптимістично і очікували на її значне здешевшання.

    Читайте також: Чому ціни на олію стали «космічними»: пояснення Мінекономіки
    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    На елеваторі в Київській області згоріло 20 тонн насіння соняшника (фото)