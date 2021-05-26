Небезпечна знахідка. На вокзалі Львова виявили майже кілограм ртуті

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту

На головному залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті. Рятувальники зібрали небезпечну речовину і передали її на утилізацію. Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

25 травня о 13:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на пл. Двірцева, 1 на першому пероні «Вокзал станції Львів» поблизу смітника виявлено розлиту ртуть.

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом у кількості 610 г , проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.

Тим часом, на дитячому майданчику в Оболонському районі столиці знайшли розбиті ртутні термометри. Небезпечну знахідку виявили мешканці. Хто їх туди приніс і навіщо – поки що невідомо. Кияни в коментарях припускають, що це може бути якась із розташованих поруч медичних установ.