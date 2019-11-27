Біля «Їжачка в тумані» з’явиться інноваційний екопарк (фото)



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Арт-об‘єкт в центрі екопарку буде постійно підсвічуватись Фото: Олег Гаряга, Facebook

Посередині екопарку буде встановлений цікавий арт-об‘єкт

У грудні цього року на вулиці Рейтарській поруч із відомою багатьом скульптурою «Їжачок у тумані» у Шевченківському районі Києва відкриється екопарк із впровадженням енергозберігаючих технологій. Проект реалізовується в рамках громадського бюджету-2019. Про це повідомив глава Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що головна мета створення парку - бережно ставитися до природи та її ресурсів і використовувати альтернативні джерела енергії замість електричної.

«Лавки, смітники, покриття для доріжок до їх складу входитимуть елементи з перероблених відходів. Енергоефективність парку - там будуть встановлені сонячні батареї для вуличного освітлення, зарядні станції на основі відновлювальних джерел енергії тощо», - повідомив Гаряга.

Він зазначив, що парк має цікаве рішення - посередині нього буде встановлений арт-об‘єкт, який буде постійно підсвічуватись, але буде змінювати колір на деякий час, якщо люди викидатимуть використані батарейки у спеціально встановлені контейнери. «Це буде виглядати не тільки естетично красиво, але й матиме, зокрема, виховну функцію для людей», - вважає Гаряга.

Також там будуть встановлені контейнери для сортування сміття.

Наразі у парку тривають підготовчі роботи та йде фінальний процес, повідомив глава Шевченківської РДА.