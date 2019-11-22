У Кличка розповіли, скільки парків і скверів відремонтували цього року



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На початку листопада було відкрито третю чергу парку «Наталки» Фото: пресслужба мера Києва

На черзі відкриття ще низки оновлених парків

Цього року у Києві здійснено капітальний ремонт семи парків та 24-х сквери. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

За його словами, муніципальні служби і цього року продовжують масштабні перетворення зелених зон на більш функціональні та зручні території, що не поступаються паркам і скверам в інших європейських містах.

«На початку листопада ми відкрили третю чергу парку «Наталки», де збудовані унікальні дитячі майданчики різних видів, мультифункціональні спортивні поля, бігові доріжки, арки з квітами – це лише невелика частина опису парку. Новий сучасний парк із дитячим автомобільним містечком та новим фонтаном отримали мешканці Подільського району після відкриття Куренівського парку. Також відкрили парки «Веселка», Пуща-Водиця, другу чергу парку «Перемога», парк на вулиці Вінницькій, паркову зону на площі Анкари», – розповів Мальований.

За словами в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексія Короля, роботи не припиняються, і в перспективі відкриття ще кількох об’єктів.

«Сирецький» парк у Шевченківському районі в наступному році матиме новий фонтан – зараз монтується обладнання, а також сцена, яка стане центром культурного життя парку. Завершується капітальний ремонт першої черги парку «Совки» – прокладений прогулянковий периметральний маршрут та влаштована центральна алея з фібробетону, доріжки з ФЕМ, встановлені сучасні лави та урни, дитячі та спортивні майданчики. Родзинкою парку стануть шахова альтанка та «сухий» фонтан», – зазначив Король.

Мальований підкреслив, що роботи тривають у кількох парках.

«У Деснянському районі нарешті розпочалися роботи з капітального ремонту третьої черги парку «Кіото». Розпочався капремонт другої черги парку з водними об’єктами на Троєщині. Раніше захаращена територія вже має інфраструктуру з новими стежками із ФЕМ, велодоріжками із фібробетону, воркаутом та огородженою територією з бетонною основою під багатофункціональне спортивне поле. У парку біля озера Лебедине в Дарницькому районі також вже влаштовано доріжки з фібробетону, вздовж яких встановлюються сучасні комфортні лави. Тривають роботи у Наводницькому парку в Печерському районі та парку «Юність» Святошинського районі міста», – зазначив Мальований.

Як повідомлялося, 6 листопада мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.