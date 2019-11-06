Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)



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У парку «Наталка» дитячий майданчик площею 2 тис. кв. м Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко назвав «Наталку» золотим стандартом парків у Києві

Мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.

Капремонт території здійснили від центрального входу в парк до гольф-клубу.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Колись ми, разом з громадськістю, захистили парк «Наталка» від забудови. У 2017 році масштабно оновили першу чергу парку, минулого року - другу. А тепер презентуємо третю чергу - майже 9 гектарів облаштованої комфортної території», - зазначив Кличко.

«Сьогодні «Наталка» є золотим стандартом парків у Києві. І не поступається та навіть краще багатьох європейських зон відпочинку. Люди дякують за цей парк і їдуть сюди з усього міста, щоб відпочити тут з дітьми, зайнятися спортом. І наше завдання - щоб у кожному районі столиці був парк такого ж рівня», - сказав мер.

В оновленій частині парку облаштували вхід, пішохідні доріжки з ФЕМ, сходи та пандуси, встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, навігаційні таблички, встановили сучасне освітлення, систему поливу. Висадили газони та квітники.

Також тут є своє футбольне поле, універсальне поле для баскетболу, волейболу, тенісу та інших ігор, майданчик для занять ворк-аутом. Та ще один спортивний майданчик з інклюзивними елементами - де зможуть займатися і люди з інвалідністю. Є бігова доріжка, інтерактивний дитячий майданчик - чи не найбільший дитячий майданчик у столиці, площею 2 тис. кв. м.

Є у новій частині парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак.

Площа третьої черги – майже 9 га.

«Київ - місто парків! І ми працюємо, аби наші парки були справді європейського рівня. Щоб киянам було комфортно і приємно в них відпочивати»,- наголосив Кличко.

У столиці цього року вже оновили 31 парк та сквер. Наразі тривають роботи і в інших міських парках, зокрема, в зоні відпочинку «Лебедине» на Позняках, завершують капремонт в парку «Совки». Також у планах міста капремонт і четвертої черги парку «Наталка».