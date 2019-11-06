  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)

    • Розсилка
    <p>У парку &laquo;Наталка&raquo; дитячий майданчик площею 2 тис. кв. м</p> - Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)

    У парку «Наталка» дитячий майданчик площею 2 тис. кв. м

    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко назвав «Наталку» золотим стандартом парків у Києві

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.

    Капремонт території здійснили від центрального входу в парк до гольф-клубу. 

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Колись ми, разом з громадськістю, захистили парк «Наталка» від забудови. У 2017 році масштабно оновили першу чергу парку, минулого року - другу. А тепер презентуємо третю чергу - майже 9 гектарів облаштованої комфортної території», - зазначив Кличко.

    «Сьогодні «Наталка» є золотим стандартом парків у Києві. І не поступається та навіть краще багатьох європейських зон відпочинку. Люди дякують за цей парк і їдуть сюди з усього міста, щоб відпочити тут з дітьми, зайнятися спортом. І наше завдання - щоб у кожному районі столиці був парк такого ж рівня», - сказав мер. 

    В оновленій частині парку облаштували вхід, пішохідні доріжки з ФЕМ, сходи та пандуси, встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, навігаційні таблички, встановили сучасне освітлення, систему поливу. Висадили газони та квітники. 

    Також тут є своє футбольне поле, універсальне поле для баскетболу, волейболу, тенісу та інших ігор, майданчик для занять ворк-аутом. Та ще один спортивний майданчик з інклюзивними елементами - де зможуть займатися і люди з інвалідністю. Є бігова доріжка, інтерактивний дитячий майданчик - чи не найбільший дитячий майданчик у столиці, площею 2 тис. кв. м.

    Є у новій частині парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак.

    Площа третьої черги – майже 9 га.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)
    Кличко презентував 9 га третьої черги парку «Наталка» (фоторепортаж)

    «Київ - місто парків! І ми працюємо, аби наші парки були справді європейського рівня. Щоб киянам було комфортно і приємно в них відпочивати»,- наголосив Кличко.

    У столиці цього року вже оновили 31 парк та сквер. Наразі тривають роботи і в інших міських парках, зокрема, в зоні відпочинку «Лебедине» на Позняках, завершують капремонт в парку «Совки». Також у планах міста капремонт і четвертої черги парку «Наталка». 

    Віталій Кличко Київ ремонт кияни парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ