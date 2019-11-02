У Києві відбулася акція протесту проти забудови столичного парку



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Фото: Facebook / Врятуй від забудови ПАРК Крістерова Гірка

Мітингувальники перекрили рух по вулиці Вишгородській

Біля кінотеатру Шевченка в Києві 2 листопада відбулася акція протесту проти забудови парку «Крістерова гірка».

Мітингувальники перекрили рух транспорту по вулиці Вишгородській, повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори акції заявляють, що парк готують під забудову незважаючи на протест тисячі киян. У суботу «злобудовнікі» знову прийшли в парк, поставили паркан і збираються копати ями під фундамент і заливати бетон.

«Правила благоустрою Києва передбачають чіткий перелік документів, на підставі яких видається картка на порушення благоустрою. У переліку документів, зазначених у виданій картці, відсутні будгенплан і план благоустрою «, – зазначили ініціатори акції.

Нагадаємо, боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.