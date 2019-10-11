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    Новини

    Біля лікарні на Чернігівській у Києві знайшли мертвого чоловіка

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    Біля лікарні на Чернігівській у Києві знайшли мертвого чоловіка
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці під час огляду слідів насильницької смерті

    У ніч на п’ятницю, 11 жовтня, на вулиці Краківській, 13 в Києві перехожі звернули увагу на чоловіка, який лежав на землі без свідомості. Очевидці викликали «швидку», але медики констатували смерть.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

    Тіло чоловіка перебувало біля входу на територію Київської міської клінічної лікарні №2, з боку вулиці Попудренка.

    Як розповіли правоохоронці, під час огляду слідів насильницької смерті не виявлено.

    Попередньо, чоловік був бездомним. Особистість його не встановлена. На вигляд померлому 40-50 років.

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    Біля лікарні на Чернігівській у Києві знайшли мертвого чоловіка
    Біля лікарні на Чернігівській у Києві знайшли мертвого чоловіка
    Біля лікарні на Чернігівській у Києві знайшли мертвого чоловіка
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, 8 жовтня в Києві на березі озера виявили бездиханне тіло жінки.

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