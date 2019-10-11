Біля лікарні на Чернігівській у Києві знайшли мертвого чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор

Правоохоронці під час огляду слідів насильницької смерті

У ніч на п’ятницю, 11 жовтня, на вулиці Краківській, 13 в Києві перехожі звернули увагу на чоловіка, який лежав на землі без свідомості. Очевидці викликали «швидку», але медики констатували смерть.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло чоловіка перебувало біля входу на територію Київської міської клінічної лікарні №2, з боку вулиці Попудренка.

Як розповіли правоохоронці, під час огляду слідів насильницької смерті не виявлено.

Попередньо, чоловік був бездомним. Особистість його не встановлена. На вигляд померлому 40-50 років.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 8 жовтня в Києві на березі озера виявили бездиханне тіло жінки.