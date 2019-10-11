На Сумщині знайшли мертвим 72-річного педофіла
Смерть підозрюваного настала напередодні засідання суду, який повинен був обрати для нього запобіжний західУ Конотопі Сумської області помер 72-річний фігурант справи про розбещення 15-ти і 14-річних підлітків.
Про це повідомляють «Факти» з посиланням на поліцію Сумської області.
Смерть підозрюваного настала напередодні засідання суду, який повинен був обрати для нього запобіжний захід.
При огляді тіла правоохоронці не виявили на ньому ознак насильницької смерті.
У відділі комунікації обласної поліції відзначили, що померлий пенсіонер свою провину визнав повністю і був готовий відбувати покарання. Йому було оголошено про підозру, але затримувати його не стали з урахуванням похилого віку.
Нагадаємо, раніше в поліції уточнили, що підозрюваний наполягав, що вступав в «контакт» з підлітками по «згодою сторін».