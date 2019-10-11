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    На Сумщині знайшли мертвим 72-річного педофіла

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    На Сумщині знайшли мертвим 72-річного педофіла

    Смерть підозрюваного настала напередодні засідання суду, який повинен був обрати для нього запобіжний захід

    У Конотопі Сумської області помер 72-річний фігурант справи про розбещення 15-ти і 14-річних підлітків.

    Про це повідомляють «Факти» з посиланням на поліцію Сумської області.

    Смерть підозрюваного настала напередодні засідання суду, який повинен був обрати для нього запобіжний захід.

    При огляді тіла правоохоронці не виявили на ньому ознак насильницької смерті.

    У відділі комунікації обласної поліції відзначили, що померлий пенсіонер свою провину визнав повністю і був готовий відбувати покарання. Йому було оголошено про підозру, але затримувати його не стали з урахуванням похилого віку.

    Нагадаємо, раніше в поліції уточнили, що підозрюваний наполягав, що вступав в «контакт» з підлітками по «згодою сторін».

    кримінал смерть Сумщина педофіл
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