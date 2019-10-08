У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)



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Тіло виявили на сходах між поверхами будівлі Фото: Інформатор

Поліція не виявила на тілі чоловіка слідів насильницької смерті

У вівторок, 8 жовтня, у будинку на вулиці Великій Васильківській, 63А у Києві знайшли повішеного чоловіка. Тіло знаходилося між другим і третім поверхом триповерхової будівлі.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

У будівлі знаходяться адміністративні приміщення, серед яких розміщується і КП «Київський метрополітен». Саме співробітник підприємства і виявив страшну знахідку. Кінець мотузки з петлею був прив'язаний до батареї.

Коли прибули лікарі, чоловік вже був мертвий.

Попередньо, він був бездомним. На вигляд йому близько 40 років.

На тілі слідів насильницької смерті немає. Правоохоронці припускають, що це самогубство.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Записки при чоловікові не знайшли. Деталі події встановлюються.