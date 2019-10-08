  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)

    • Розсилка
    Тіло виявили на сходах між поверхами будівлі - У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)
    Тіло виявили на сходах між поверхами будівлі
    Фото: Інформатор

    Поліція не виявила на тілі чоловіка слідів насильницької смерті

    У вівторок, 8 жовтня, у будинку на вулиці Великій Васильківській, 63А у Києві знайшли повішеного чоловіка. Тіло знаходилося між другим і третім поверхом триповерхової будівлі.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

    У будівлі знаходяться адміністративні приміщення, серед яких розміщується і КП «Київський метрополітен». Саме співробітник підприємства і виявив страшну знахідку. Кінець мотузки з петлею був прив'язаний до батареї.

    Коли прибули лікарі, чоловік вже був мертвий.

    Попередньо, він був бездомним. На вигляд йому близько 40 років.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)
    У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)
    У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)
    У будівлі в центрі Києва повісився чоловік (фото)
    Фото: Інформатор

    На тілі слідів насильницької смерті немає. Правоохоронці припускають, що це самогубство.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Записки при чоловікові не знайшли. Деталі події встановлюються.

    Національна поліція України Київ смерть самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ