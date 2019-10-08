На березі озера в Києві знайшли мертву жінку (фото, відео)



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Жінку знайшов чоловік, який періодично приносив їй їжу Фото: Інформатор

Жінка була бездомною і зловживала алкоголем

У вівторок, 8 жовтня, в Києві на березі озера між проспектом Бажана і вулицею Іжевської чоловік виявив бездиханне тіло жінки.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 9:40. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів чоловік, який викликав поліцію, жінка жила на березі озера, так як була бездомною. Він періодично приносив їй їжу. Напередодні, ввечері, він з нею бачився і сказав, що прийде вранці. Чоловік прийшов у призначений час, але жінка вже була без ознак життя. Він зазначив, що вона зловживала алкогольними напоями та часто пила настоянку «Глоду».

Правоохоронці розповіли, що явних слідів насильницької смерті немає. На вигляд їй близько 45 років, а документів при ній не знайшли. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Причина смерті встановлюється.

Нагадаємо, у будівлі в центрі Києва чоловік повісився на батареї в парадному.