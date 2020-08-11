На Київ насувається гроза



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У столиці оголошено перший рівень небезпеки

У Києві у найближчі години з утриманням до кінця доби 11 серпня очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці нагадують, що під час грози слід:

вимкнути електроприлади,

відключити телевізор від антени,

зачинити всі вікна,

не підходити до вікон,

не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів),

групі людей слід розташуватися поодинці,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше синоптики повідомили, що 11 серпня в Україні вдень у північних, західних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози.