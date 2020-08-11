На Київ насувається гроза
У столиці оголошено перший рівень небезпеки
У Києві у найближчі години з утриманням до кінця доби 11 серпня очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці нагадують, що під час грози слід:
- вимкнути електроприлади,
- відключити телевізор від антени,
- зачинити всі вікна,
- не підходити до вікон,
- не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів),
- групі людей слід розташуватися поодинці,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше синоптики повідомили, що 11 серпня в Україні вдень у північних, західних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози.