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    Новини

    На Київ насувається гроза

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    На Київ насувається гроза

    У столиці оголошено перший рівень небезпеки

    У Києві у найближчі години з утриманням до кінця доби 11 серпня очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід:

    • вимкнути електроприлади,
    • відключити телевізор від антени,
    • зачинити всі вікна,
    • не підходити до вікон,
    • не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів),
    • групі людей слід розташуватися поодинці,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Раніше синоптики повідомили, що 11 серпня в Україні вдень у північних, західних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

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