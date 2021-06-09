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    Біля мосту Метро виявили підозрілий предмет, на місці працювали екстрені служби

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    Підозрілий предмет було виявлено на пішохідній зоні мосту Метро - Біля мосту Метро виявили підозрілий предмет, на місці працювали екстрені служби
    Підозрілий предмет було виявлено на пішохідній зоні мосту Метро
    Фото з відкритих джерел

    В результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено

    Сьогодні, 9 червня, до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту Метро на пішохідній зоні. Для перевірки цієї інформації на місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб та відомств. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмету. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції.

    Нагадаємо, у вівторок, 8 червня, близько 15 години до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту «Бориспіль» про те, що невідома особа зателефонувала та повідомила про вибухівку на борту літака.

    Правоохоронці перевірили літак зі сполученням Тбілісі-Київ. Проведеними заходами будь-яких заборонених речей чи вибухівки виявлено не було. Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв, продовжує працювати в штатному режимі.

    Наразі слідчими Бориспільського районного управління поліції проводиться досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 259 (Завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

    Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

    Теги: Національна поліція України Київ метро замінування міст
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    Біля мосту Метро виявили підозрілий предмет, на місці працювали екстрені служби