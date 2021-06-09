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    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)

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    До пошуку вибухівки долучилася кінологічна служба аеропорту - У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)
    До пошуку вибухівки долучилася кінологічна служба аеропорту
    Фото: Нацполіція

    Невідомий повідомив вибухівку на боту літака сполученням Тбілісі-Київ

    У вівторок, 8 червня, близько 15 години до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту «Бориспіль» про те, що невідома особа зателефонувала та повідомила про вибухівку на борту літака. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції та відповідні служби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Літак зі сполученням Тбілісі-Київ здійснив посадку о 15:09 та став на стоянку. На борту літака перебувало 119 пасажирів та 6 членів екіпажу.

    Кінологічною службою міжнародного аеропорту «Бориспіль» за допомогою автомобіля із рентген-телевізійною установкою спільно із вибухотехнічною службою Головного управління поліції в Київській області та правоохоронцями було проведено огляд судна, пасажирів та їх речей.

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    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)
    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)
    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)
    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)
    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)

    Проведеними заходами будь-яких заборонених речей чи вибухівки виявлено не було. Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв, продовжує працювати в штатному режимі.

    Наразі слідчими Бориспільського районного управління поліції проводиться досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 259 (Завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

    Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль літак замінування
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    У «Борисполі» переполох: на борту літака шукали бомбу (фото)