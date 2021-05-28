Оголошено підозру киянину, який «замінував» Північний міст

26 квітня 2021 року зловмисник повідомив про підготовку вибуху на Північному мосту

Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що 26 квітня 2021 року зловмисник з метою дезорганізації та порушення проїзду транспорту здійснив дзвінок на спецлінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху на Північному мосту в Києві.

Чоловіка, який з хуліганських мотивів здійснив неправдиве повідомлення про замінування, невдовзі встановили та затримали.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, та наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Нагадаємо, 7 травня цього року у Києві поліцейські перевіряли інформацію про замінування торгових центрів та майже всіх станцій метро.

8 травня поліція Києва перевіряла інформацію про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ.

Крім того, Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку через повідомлення про фальшиве замінування Верховної Ради, яке надійшло у поліцію 5 травня 2021 року.

Минулого року Деснянським районним судом Києва було засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки», а Солом’янським районним судом Києва було задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.