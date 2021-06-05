14 закладів охорони здоровʼя «замінували» у Харкові

Через пошук вибухівки було евакуйовано 120 чоловік

Поліція Харкова обстежила 14 лікарень та поліклінік міста після того, як отримала на електронну пошту повідомлення про їх мінування. Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Фахівці обстежили понад 35 тис.кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 120 громадян. Ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили», – інформує відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліція вживає заходів, щоб встановити особу псевдомінера і затримати його.

Раніше Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним місцевого кондуктора з комунального підприємства «Тролейбусне депо №3» за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, яке замінено на два роки іспитового терміну.

Крім того, стало відомо, що Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.