Біля мосту Метро з Дніпра виловили тіло чоловіка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка на берег Фото: ДСНС

Тіло потопельника знаходилося на відстані 300 м від берега

У середу, 28 серпня, біля мосту Метро у річці Дніпро виявили тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:26.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилось, на відстані 300 м від берега на поверхні води виявлено тіло потопельника, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло громадянина на берег.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, 27 серпня на озері на вул. Закревського, 19 у Деснянському районі Києва було виявлено тіло людини.

23 серпня в парку «Нивки» у природній водоймі було виявлено тіло хлопця.