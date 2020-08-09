Біля офісу в центрі Києва поліція знешкодила бомбу (фото)



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Охоронці офісу виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій Фото: Нацполіція

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до встановлення вибухівки

У неділю, 9 серпня, вранці до столичної поліції від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській вони виявили предмет, схожий на вибухівку. На місце виїхали слідчо-оперативна група та працівники профільних служб поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

Разом з тим, пресслужба партії «Опозиційна платформа – За життя» повідомила, що зловмисники заклали вибуховий пристрій на парковці за декілька метрів від входу в будівлю офісу партії. «Представники служби безпеки партії виявили вибуховий пристрій зранку. Оперативно прибулі вибухотехніки Національної поліції України знешкодили дистанційно керований вибуховий пристрій на місці у спеціальному контейнері за допомогою гідроудару», - йдеться в повідомленні.