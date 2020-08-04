У Харкові на території обласної лікарні будівельники знайшли гранату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники вилучили гранату РГД-33 часів Другої світової війни зі значною корозією корпусу і зламаною ручкою

Евакуацію проводити не довелося - поліція

У Харкові на території обласної лікарні на вулиці Академіка Павлова будівельники знайшли предмет, схожий на гранату. Про це у вівторок, 4 липня, повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що на місце події викликали правоохоронців.

«Будівельники проводили земляні роботи на території медзакладу і наткнулися на боєприпас. Евакуювати громадян не було потреби. Рятувальники вилучили гранату РГД-33 часів Другої світової війни зі значною корозією корпусу і зламаною ручкою», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області чоловік підірвав гранату під час відпочинку, в результаті чого загинуло троє.

Як повідомлялося, 3 серпня на Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою.