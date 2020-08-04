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    Події в Україні

    У Харкові на території обласної лікарні будівельники знайшли гранату

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    Рятувальники вилучили гранату РГД-33 часів Другої світової війни зі значною корозією корпусу і зламаною ручкою - У Харкові на території обласної лікарні будівельники знайшли гранату
    Рятувальники вилучили гранату РГД-33 часів Другої світової війни зі значною корозією корпусу і зламаною ручкою

    Евакуацію проводити не довелося - поліція

    У Харкові на території обласної лікарні на вулиці Академіка Павлова будівельники знайшли предмет, схожий на гранату. Про це у вівторок, 4 липня, повідомляє пресслужба поліції області.

    Зазначається, що на місце події викликали правоохоронців.

    «Будівельники проводили земляні роботи на території медзакладу і наткнулися на боєприпас. Евакуювати громадян не було потреби. Рятувальники вилучили гранату РГД-33 часів Другої світової війни зі значною корозією корпусу і зламаною ручкою», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області чоловік підірвав гранату під час відпочинку, в результаті чого загинуло троє.

    Як повідомлялося, 3 серпня на Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою.

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