У Львові анонім «замінував» будівлю трьох судів



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На місці події працюють фахівці-вибухотехніки, кінологи та представники поліції

Наразі поліція евакуювала з будівлі майже 200 осіб

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення від невідомого про мінування приміщення, де розташовується три суди міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що наразі поліція евакуювала майже 200 осіб.

«Сьогодні, 3 серпня, о 14:20 до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який розташований на вулиці Чоловського у Львові», - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

У поліції поінформували, що на місці події працюють фахівці-вибухотехніки, кінологи та представники поліції.

Так, загалом із приміщення, де розташовані Галицький, Сихівський районний суд, а також Львівський окружний адміністративний суд, евакуйовано майже 200 співробітників і відвідувачів.

Правоохоронці обстежують будівлю та прилеглу територію.

Як повідомлялося, 29 липня у Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку.