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    Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)

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    Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)

    Місцева громадськість виступила з проханням розчистити ці озера та благоустроїти територію

    Наступного року розчистять водойми на ділянці від вулиці Маршала Якубовського до перехрестя з вулицею Юрія Смолича у Голосіївському районі Києва. Також навколо озер планують облаштувати новий громадський простір. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

    «Місцева громадськість активно виступила з проханням розчистити ці озера та благоустроїти територію. Тим більш, що там відпочивають мешканці не лише цього житлового масиву. Згідно з проєктом, розчистимо водойми від мулу та побутового сміття, побудуємо нові сходи до водойм із інклюзивними елементами, створимо та оновимо променадну зону, влаштуємо спеціальні місця для годівлі качок, а також нову геопластичну терасу для відпочинку, освітлення та навігаційну систему з використанням тактильної плитки», – розповів в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

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    Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)
    Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)
    Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)
    Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)

    Для попередження потрапляння до озер стічних вод і вод із теплотрас будуть влаштовані спеціальні лотки. Проєкт на даному етапі затверджений і пройшов відповідні експертизи. Замовником робіт є КП «Плесо».

    екологія Київ благоустрій водойма КМДА
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