Біля озер на Теремках облаштують громадський простір (фото)



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Місцева громадськість виступила з проханням розчистити ці озера та благоустроїти територію

Наступного року розчистять водойми на ділянці від вулиці Маршала Якубовського до перехрестя з вулицею Юрія Смолича у Голосіївському районі Києва. Також навколо озер планують облаштувати новий громадський простір. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

«Місцева громадськість активно виступила з проханням розчистити ці озера та благоустроїти територію. Тим більш, що там відпочивають мешканці не лише цього житлового масиву. Згідно з проєктом, розчистимо водойми від мулу та побутового сміття, побудуємо нові сходи до водойм із інклюзивними елементами, створимо та оновимо променадну зону, влаштуємо спеціальні місця для годівлі качок, а також нову геопластичну терасу для відпочинку, освітлення та навігаційну систему з використанням тактильної плитки», – розповів в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Для попередження потрапляння до озер стічних вод і вод із теплотрас будуть влаштовані спеціальні лотки. Проєкт на даному етапі затверджений і пройшов відповідні експертизи. Замовником робіт є КП «Плесо».