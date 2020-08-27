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    В озера в Голосіївському парку Києва зливають гарячу воду (відео)

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    Озеро аж парувало в місці скиду гарячої води - В озера в Голосіївському парку Києва зливають гарячу воду (відео)
    Озеро аж парувало в місці скиду гарячої води
    Фото: скріншот відео

    Скид гарячої води відбувся через мережу зливової каналізації

    У середу, 26 серпня, стався скид гарячої води в Оріхуватські озера в Голосіївському районі Києва.

    Відео зливу гарячої води в озеро оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Експерти заміряли температуру води в озері в місці скиду, вона становила понад 50 градусів. Про це інформує спільнота «Збережемо Голосієво» у Facebook. «Скид гарячої води у Оріхуватські озера. Температура води більше 50 градусів за Цельсієм», - йдеться в повідомленні.

    Скид відбувається через мережу зливової каналізації.

    Вода високої температури знищує екосистему парку і фауну озер.

    Слід зазначити, що Оріхуватські озера на території Національного природного парку «Голосіївський» залишаються непридатними для відпочинку. Про це свідчать саморобні таблички, розміщені навколо однієї з водойм неподалік метро «Голосіївська». Відвідувачів парку закликають не користуватися ставковою водою та уникати контакту з нею через невідповідність санітарним нормам.

    На забруднення води в Оріхуватських озерах вже не один рік нарікають місцеві жителі.

    екологія Київ водойма парк
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