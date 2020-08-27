В озера в Голосіївському парку Києва зливають гарячу воду (відео)
Скид гарячої води відбувся через мережу зливової каналізації
У середу, 26 серпня, стався скид гарячої води в Оріхуватські озера в Голосіївському районі Києва.
Відео зливу гарячої води в озеро оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Експерти заміряли температуру води в озері в місці скиду, вона становила понад 50 градусів. Про це інформує спільнота «Збережемо Голосієво» у Facebook. «Скид гарячої води у Оріхуватські озера. Температура води більше 50 градусів за Цельсієм», - йдеться в повідомленні.
Скид відбувається через мережу зливової каналізації.
Вода високої температури знищує екосистему парку і фауну озер.
Слід зазначити, що Оріхуватські озера на території Національного природного парку «Голосіївський» залишаються непридатними для відпочинку. Про це свідчать саморобні таблички, розміщені навколо однієї з водойм неподалік метро «Голосіївська». Відвідувачів парку закликають не користуватися ставковою водою та уникати контакту з нею через невідповідність санітарним нормам.
На забруднення води в Оріхуватських озерах вже не один рік нарікають місцеві жителі.