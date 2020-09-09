Екологи попереджають про катастрофу: у Києві може прорвати дамбу на ставках (фото)



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Через аварію відбувається зниження рівня води в озері Гниле каскаду Дідорівських ставків Фото: Національний природний парк «Голосіївський»

Є загроза загибелі в Голосієві водойми та всього живого

7 вересня було виявлено аварійну ситуацію на гідротехнічній споруді ставка № 3 каскаду Дідорівських ставків (озеро Гниле) Національного природного парку «Голосіївський».

«Було виявлено руйнування заставок переливного колодязя в його нижній частині, внаслідок чого відбувається зниження рівня води (на даний момент близько 1 м) ставка №3. Внаслідок інтенсивного переливу значно підвищився рівень води у ставку №4, що може привести до руйнування гідротехнічної споруди та дамби цього ставка», - повідомляється на сторінці парку у Facebook.

Екологи б’ють на сполох: внаслідок прориву цієї дамби є загроза загибелі водойми та всього живого, а також виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з наявністю житлового масиву розташованого нижче каскаду ставків.

Фахівці зазначили, що ставки з гідроспорудами і дамбами не знаходяться на балансі Національного природного парку «Голосіївський», тому він не може здійснити фінансування аварійних робіт з відновлення гідроспоруд.

«В свою чергу НПП «Голосіївський» зробить все можливе для усунення аварійної ситуації та мінімізації шкоди для екосистем природно-заповідного фонду», - йдеться в повідомленні.

Наразі працівники парку та екоактивісти роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати аварійну ситуацію та шкоду для екосистем природно-заповідного фонду.