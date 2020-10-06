Комунальники «законсервували» столичні пляжі до наступного літа (фото)



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Душові кабінки на пляжах демонтовані на зимовий період Фото: Плесо

Все обладнання, що не використовується взимку, звезено на пляжні господарства

Фахівці комунального підприємства «Плесо» провели консервацію пляжного реманенту (тапчанів, кабінок для переодягання, урн для сміття, тощо) на офіційних пляжах Києва.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Частково виконали роботи з продувки водопровідної мережі, провели демонтаж та консервацію питних фонтанчиків. Частина контейнерів для збору сміття, які не використовуються у зимовий період, звезені на пляжні господарства та законсервовані», - розповіли комунальники.

Вони зазначили, що все це необхідно задля збереження реманенту до наступного літнього сезону.

Нагадаємо, 30 вересня центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу завершили свою роботу.

Із 1 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» розпочали підготовку водограїв до зими,