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    Біля станції «Лісова» «тітушки» побили авто, що підвозять людей у передмістя (фото)

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    Побите скло однієї із автівок, постраждалих внаслідок нападу молодиків - Біля станції «Лісова» «тітушки» побили авто, що підвозять людей у передмістя (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    Побите скло однієї із автівок, постраждалих внаслідок нападу молодиків

    Увечері молодики розбивали скло у машинах, які зупинялися, щоб підвезти людей у Бровари

    У вівторок, 21 серпня, біля станції метро «Лісова» молодики побили скло в автомобілях, які підвозять людей з Києва у Бровари. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На «Лісовій» зупиняються машини, щоб забрати людей в сторону Броварів.

    «Сьогодні (у вівторок. – Ред.) близько 7-ї вечора на зупинці цих машин невідомі люди в кепках стали розбивати машини, які зупинялися, щоб забрати людей», - йдеться в повідомленні.


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    Ходять чутки, що це організували маршрутники, щоб у них не забирали клієнтів.

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