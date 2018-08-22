Біля станції «Лісова» «тітушки» побили авто, що підвозять людей у передмістя (фото)



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Фото: dtp.kiev.ua Побите скло однієї із автівок, постраждалих внаслідок нападу молодиків

Увечері молодики розбивали скло у машинах, які зупинялися, щоб підвезти людей у Бровари

У вівторок, 21 серпня, біля станції метро «Лісова» молодики побили скло в автомобілях, які підвозять людей з Києва у Бровари. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На «Лісовій» зупиняються машини, щоб забрати людей в сторону Броварів.

«Сьогодні (у вівторок. – Ред.) близько 7-ї вечора на зупинці цих машин невідомі люди в кепках стали розбивати машини, які зупинялися, щоб забрати людей», - йдеться в повідомленні.





Ходять чутки, що це організували маршрутники, щоб у них не забирали клієнтів.