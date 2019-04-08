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    Новини

    Бізнес-центр на Шулявці залишився без води через аварію

    • Розсилка
    Бізнес-центр на вул. Смоленській, 31/33 - Бізнес-центр на Шулявці залишився без води через аварію
    Бізнес-центр на вул. Смоленській, 31/33

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

    У понеділок, 8 квітня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Смоленська, 31/33.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 5 квітня у Києві у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання будинків на восьми вулицях.

    До слова, передача показників лічильників води можлива з п'ятого числа і до кінця місяця. Показники можна передати будь-яким зручним способом.

    Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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