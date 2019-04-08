Бізнес-центр на Шулявці залишився без води через аварію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнес-центр на вул. Смоленській, 31/33

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

У понеділок, 8 квітня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Смоленська, 31/33.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 5 квітня у Києві у зв'язку з пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання будинків на восьми вулицях.

До слова, передача показників лічильників води можлива з п'ятого числа і до кінця місяця. Показники можна передати будь-яким зручним способом.